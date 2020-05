Nudm e Aied raccolgono fondi per visite ginecologiche solidali

Il collettivo e l'associazione per i diritti delle donne si propongono di far fronte alle difficoltà di quante non riescono a sostenere la spesa per la propria salute.

La Spezia - "Vogliamo redistribuire la ricchezza per sostenere la salute e la consapevolezza di tutte. Questo progetto è l’inizio di una cassa mutua, non un'iniziativa di beneficenza, prende spunto dalla situazione attuale di difficoltà all’accesso dei servizi di screening e visite ginecologiche di routine presso i consultori pubblici – causa impossibilità di garantire il distanziamento sociale – per dare un aiuto concreto a tutte le donne, obbligate a causa di precarietà e povertà di reddito, a scegliere tra il pagamento di una bolletta e la spesa di una visita ginecologica".

Così il coordinamento spezzino di Non una di meno e il consultorio Aied della Spezia lanciano un crowdfunding che "vuole essere un primo strumento di emancipazione e consapevolezza - spiegano le attiviste - per ripartire da noi stesse e dai nostri bisogni; per mettere in comune i mezzi e non lasciare indietro nessuna. La cifra raccolta verrà interamente impiegata per coprire le spese delle visite ginecologiche e screening di chi non può permettersele".





Sostieni la raccolta fondi facendo una donazione https://www.produzionidalbasso.com/project/visita-ginecologica-solidale-nessuna-da-sola-aied-e-nudm-la-spezia/#donationSection



Come usufruire della visita ginecologica solidale

Contatta Non Una di Meno La Spezia:

SMS/Whatsapp 353 4077275

Instagram nudmlaspezia

Facebook Non Una di Meno La Spezia

Mail nudmlaspezia@gmail.com

AIED La Spezia http://www.aiedlaspezia.org/