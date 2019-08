Notte blu, Brogi: "Il coinvolgimento dei locali ha funzionato, non possiamo perdere tutto questo"

La Spezia - "Ieri per la Notte blu del Palio abbiamo visto una città diversa, viva, splendidamente allegra.

Il concerto ovviamente è stato un successo, ma a seguire i nostri bar e ristoranti hanno risposto al meglio, offrendo, ai migliaia di cittadini e turisti una serata in musica diversa di via in via". Lo afferma l'assessore al Commercio, Lorenzo Brogi, soddisfatto per la buona riuscita delle iniziative in occasione della notte di vigilia del Palio del Golfo e del concerto di Baby K.



"La formula dei “locali in festa” ancora una volta conferma di funzionare, una città con la nostra ritrovata vocazione turistica vive anche di queste cose, non possiamo pensare oggi di perdere tutto questo. Ancora una volta è arrivata la conferma che i nostri esercenti hanno capacità e voglia di fare e che gli spezzini rispondono positivamente", conclude Brogi.