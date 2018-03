Notte bianca: freno ad alcol e vetro, ma si balla fino alle due

La Spezia - Sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 marzo torna la Fiera di San Giuseppe, uno degli eventi più attesi dagli spezzini. La fiera si terrà dalle 8.00 alle 20.00, con prolungamento fino alle 22.00 per la serata di sabato, in occasione della Notte Bianca. E proprio in occasione della Notte Bianca, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato l’ordinanza che autorizza tutti i titolari dei pubblici esercizi cittadini di somministrazione alimenti e bevande a prorogare l’utilizzo dei dehor esterni, oltreché allo svolgimento di intrattenimenti musicali, dalle ore 17.00 di sabato 17 marzo fino alle ore 2 di domenica 18 marzo 2018. In particolare, il provvedimento consente di organizzare eventi musicali senza ballo, in deroga ai limiti di rumorosità vigenti, sia all’interno degli esercizi sia nei dehor prospicienti, senza necessità di presentare specifiche domande di autorizzazione agli uffici.

Il tutto a condizione che le apparecchiature elettroniche ed acustiche siano dotate di relativa certificazione tecnica e siano conformi alla normativa CEI; non vengano allestite strutture soggette a collaudo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza; non venga superato il limite massimo di 70 decibel dall’edificio più esposto.

Entro le ore 2.00 del 18 marzo 2018 dovrà cessare ogni utilizzo dei dehor esterni ai pubblici esercizi.



Inoltre, in concomitanza con la Notte Bianca, considerato il prevedibile e consistente afflusso di persone nelle aree cittadine interessate da eventi e manifestazioni in programma, il sindaco Peracchini ha firmato un’ordinanza in materia di sicurezza urbana rivolta ad assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.

Il provvedimento dispone che, a decorrere dalle ore 21.00 di sabato 17 marzo e fino alle ore 6.00 di domenica 18 marzo:

- è vietata la vendita, in qualsiasi forma e modalità, anche per asporto, di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro;

- è ammessa la somministrazione di bevande alcoliche presso i locali e le aree e gli spazi pertinenziali, anche se autorizzati temporaneamente a carattere stagionale, destinati a esercizio pubblico.

Il divieto sarà applicato nelle aree maggiormente interessate dall’evento della Notte Bianca di San Giuseppe, ossia nella seguente zona così delimitata: Viale Garibaldi, Piazza Garibaldi, Via Spallanzani, Via XX Settembre, Passeggiata Morin, Viale Italia, Viale Amendola.