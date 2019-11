Nonni alla guida, Spezia nella top five nazionale

La Spezia - “Un uomo vecchio in una macchina nuova, bestemmia, frena, cerca il clacson e suona, non ha l'orecchio per il nuovo motore, ma ci provaaaaa” canta Fabio Testoni, in arte Dandy Bestia, in 'Un uomo vecchio in una macchina nuova', singolo contenuto nel suo album solista 'Giano' (2016). Ed è proprio all'anziano al volante cantato con tenerezza e ironia dallo storico chitarrista degli Skiantos che guarda una recente indagine de IlSole24Ore realizzata consultando e scandagliando il corposo database del Ministero dei Trasporti, in cui è registrata ogni persona abilitata alla guida di un veicolo in Italia. Lo studio va a rivelare quale sia il rapporto gli over 75 alla guida e i patentati nel loro complesso. In Italia la popolazione over 75 è il 10 per cento del totale, mentre l’analoga proporzione tra i patentati si ferma al 2,4 per cento: quindi un nonno su quattro ha diritto a tuffarsi nel traffico. Dallo studio del Sole nazionale emerge che al centrosud il nonno al volante è una realtà assai più rara rispetto al nord. Mentre a livello provinciale la prima piazza è proprio della provincia di quella Bologna che ha dato i natali a Testoni, a Freak Antoni e agli Skiantos tutti. In terra felsinea infatti il 4.95 per cento dei guidatori ha più di 75 anni. E per trovare la medaglia d'argento è sufficiente imboccare il Sentiero degli dei e arrivare a Firenze, dove ha almeno tre quarti di secolo di vita il 4.49 per cento dei patentati.



Terza e quarta fanno Ravenna (4.28 per cento) e Ferrara (4.07), in un tripudio emiliano romagnolo di vegliardi che ci danno dentro con acceleratore e frizione. E subito dietro, ultima delle province con almeno il 4 per cento di patentati con più di 75 anni anni, c'è La Spezia: 4 per cento spaccato. A livello regionale seguono Savona (3.66) e, a debita distanza, Genova (3.13) e Imperia (2.79). La provincia di Massa Carrara si staglia sul 3.64 per cento. Al Sud, come detto, le percentuali crollano, fino a raggiungere il minimo ad Enna, dove vivono appena 856 patentati ultrasettantacinquenni su oltre 100mila complessivi. E sotto l'uno per cento stanno anche le province di Avellino, Vibo Valentia, Catanzaro e Ogliastra. Probabile segno di come nella parte più fragile del Paese si arrivi alla terza età in condizioni di minor autonomia e salute.