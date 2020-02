Non una di meno verso l'assemblea cittadina

La Spezia - Sabato 8 Febbraio, ore 16 al Dialma Ruggiero "Non Una di Meno - La Spezia" organizza un'assemblea pubblica. In una nota si legge: "Dopo un 2019 ricco di iniziative, novità e grandi mobilitazioni vogliamo ri-mettere insieme le reti di affinità, complicità e intersezione che hanno caratterizzato l'anno passato, verso la costruzione collettiva del Lotto Marzo 2020. Per questa ragione vogliamo lanciare una sfida moltiplicando tempi e luoghi della nostra rivolta: l’8 marzo sarà giornata globale di mobilitazione sui territori e il 9 marzo giornata di sciopero. Ci riapproprieremo di ogni spazio che quotidianamente ci viene sottratto: nelle città in nome di una presunta sicurezza, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle università, nelle case. Trasformeremo il nostro tempo in agitazione, per riempirlo dei nostri desideri e costruire insieme strategie comuni, a dispetto di chi ci vorrebbe isolat* nelle nostre solitudini. Lo sciopero femminista e transfemminista è un atto politico di rifiuto della violenza".