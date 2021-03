Non una di meno: uno sciopero fuxia in Piazza Mentana

La Spezia - "Questo 8 Marzo non sarà facile, ma è necessario. Ci incontriamo tuttx nella zona fuxia, presidio in piazza Mentana alle 17:30, rispettando le disposizioni anti covid e indossando la mascherina, prendendoci cura l'unx dell'altrx". E' quanto si legge in una nota di Non una di meno la Spezia che prosegue: "Lo sciopero femminista e transfemminista non è soltanto una tradizionale forma di interruzione del lavoro ma è un processo di lotta che attraversa i confini tra posti di lavoro e società, entra nelle case, invade ogni spazio in cui vogliamo esprimere il nostro rifiuto di subire violenza e di essere oppress? e sfruttat?. A un anno esatto dall’inizio della pandemia globale che ha avuto pesantissime ricadute sulla violenza di genere in ogni suo ambito, vogliamo costruire una zona fucsia, una zona di cura transfemminista e di liberazione. Proprio oggi che il nostro lavoro, dentro e fuori casa, è stato definito «essenziale», e questo ci ha costrette a livelli di sfruttamento, isolamento e costrizione senza precedenti, noi diciamo che “essenziale è il nostro sciopero, essenziale è la nostra lotta!”.

Se ci fermiamo noi si ferma il mondo. Questo è un appello a scioperare l'8 marzo, dal lavoro produttivo e riproduttivo, dai/dei consumi e dai/dei generi. Questo è un appello a scendere in piazza tutti e tutte insieme, indossando un panuelo o qualcosa di fuxia, costruendo insieme la Zona Fuxia, contro la violenza maschile sulle donne, la violenza di genere e dei generi".



Qui il vademecum sullo sciopero di Non una di meno



Info e contatti: Facebook, Instagram @nudmlaspezia, nudmlaspezia@gmail.com"