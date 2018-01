Non siete soddisfatti delle nostre autostrade? Ditelo con un clic

Salt ha dato il via a un questionario rivolto all'utenza autostradale. Sicurezza, servizi e comfort nel mirino della società del Gruppo Gavio.

La Spezia - Dici Salt, dici spezzini in viaggio in autostrada. E come si viaggia sulle arterie della Società autostrade Liguria Toscana adesso tocca dirlo proprio all'utenza. E' infatti attivo sul portale Salt un questionario rivolto ai tanti automobilisti che solcano la rete autostradale che fa capo al Gruppo Gavio. Il sondaggio è biforcato: da una parte si chiedono pareri per il tronco ligure toscano, che va da Livorno a Sestri Levante, dall'altra per quello che va da Santo Stefano all'interconnessione con l'A1, dopo Parma.



L'utenza è chiamata a rispondere su sicurezza (pavimentazione, gallerie, segnaletica, tempestività dei soccorsi), comfort (scorrevolezza del traffico, sistemi di esazione, aree di servizio, infomobilità), assistenza (punti Salt, caselli), indicando sia - lasciando un voto da 1 a 10 - i propri voti per i vari ambiti, sia l'importanza attribuita a ciascuno di questi.



Insomma, spezzini, se vi capita di lamentarvi spesso dell'autostrada - oppure se avete voglia di comunicare tutto il vostro entusiasmo tra casello e casello -, avete occasione di far pesare le vostre valutazioni compilando il questionario Salt.