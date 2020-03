Non c'è nessuna disinfezione casa per casa: si tratta di una truffa

La Spezia - Gli sciacalli non si fermano mai, e anzi si attivano soprattutto nei momenti in cui le altre persone si trovano in maggiore difficoltà. E' il caso degli anziani, isolati dalle loro famiglie e quindi ancora più vulnerabili del solito. A colpirli in questo momento di estrema emergenza ci sono i soliti truffatori, delinquenti che si spacciano per quello che non sono per entrare in casa e fare man bassa di quello che trovano mentre gli inquilini sono distratti con qualche scusa.

Dopo i falsi operatori sanitari che girano casa per casa sostenendo di dover sottoporre la popolazione al tampone, dopo i falsi impiegati di Iren che affermano di dover verificare documenti e contatori, l'ultima trovata è quella di presentarsi alla porta muniti di tuta (da imbianchino) e qualche altro gadget ad effetto dicendo di dover varcare la porta per disinfettare gli appartamenti. Non c'è nessun tipo di attività del genere in corso. Attenzione: si tratta di una odiosa truffa. Il consiglio, anche in questi giorni di coronavirus, è di non aprire a nessuno.