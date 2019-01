Non basta essere nati qui per dire di conoscere il mare

Capitaneria di porto, Ufficio scolastico e Lega Navale portano la cultura marinara dentro le scuole.

La Spezia - Presso la sede della Capitaneria di porto della Spezia è stato firmato, oggi, un accordo tra Capitaneria, Ufficio scolastico e Lega navale italiana – sezione della Spezia per strutturare ancor meglio le azioni già in essere in attuazione delle norme, già in vigore dallo scorso anno, volte alla promozione della cultura del mare. L'iniziativa segue il il decreto legislativo del novembre 2017 che ha eletto l’11 aprile a “Giornata del mare” auspicando lo sviluppo della cultura del mare presso gli istituti di ogni ordine e grado. L’intesa è stata raggiunta stamani tra il comandante Massimo Seno, il dirigente dell’Ufficio scolastico Roberto Peccenini e, per la Lega navale italiana, dalla dottoressa Roberta Talamoni.



Due gli obiettivi. Il primo è quello di dare vita ad attività strutturate di tipo didattico-educativo nelle scuole che consentano agli studenti di migliorare la propria consapevolezza ambientale, intesa come cultura del rispetto dell’ambiente marino nelle sue forme più ampie, anche attraverso la conoscenza dei ruoli degli Enti e delle Istituzioni deputate all’amministrazione ed alla sorveglianza ambientale.

Il secondo obiettivo è, invece, volto a realizzare forme di collaborazione e coordinamento delle diverse iniziative da inserire nell’ambito della seconda giornata del mare e della cultura marina, che si svolgerà alla Spezia il prossimo 11 aprile 2019.