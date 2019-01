Nobili: "Sedie vecchie, librerie mancanti e banchi diversi alla Formentini"

La consigliera Pd chiede lumi all'assessore Giorgi: "Gli studenti non possono lasciare a scuola il materiale perche' non ci sono i sottobanchi e visto che gli zaini sono molto pesano da sopportare..."

La Spezia - Sarà uno dei temi affrontati nel prossimo consiglio comunale fissato per il 28 gennaio l'interpellanza della consigliera Dina Nobili. L'esponente del Partito Democratico solleciterà infatti l'assessore competente in materia Giulia Giorgi a proposito delle condizioni di degrado in cui versano gli arredi della scuola primaria di secondo grado "Ubaldo Formentini". La segnalazione è arrivata direttamente di alcuni cittadini: "Le sedie sono vecchie e alcune molto basse, i banchi sono di diverse altezze e solo pochi hanno il sottobanco, mancano nelle aule arredi di servizio come librerie e armadi e anche dove ci sono molto vecchi e non funzionali" - denuncia la Nobili a proposito dello stabile di Stradone D'Oria. "Considerando che gli studenti non possono lasciare a scuola il materiale che serve solo durante le ore di lezione proprio perche' non ci sono i sottobanchi e visto che gli zaini sono molto pesano da sopportare sulle loro spalle

interpello l'assessore competente affinche' si possa intervenire nel trovare una soluzione prima possibile affinché si possa agevolare la duotidianita' degli studenti nell' andare alla scuola dell'obbligo senza rovinarsi la schiena".