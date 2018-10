Nobili (Pd): "Fate qualcosa per la rotatoria di Via Benedicenti"

La Spezia - Con un'interpellanza scritta diretta all'assessore Luca Piaggi, la consigliera del Pd Dina Nobili pone un'altra problematica relativa al degrado urbano. In particolare il riferimento va alla rotatoria di Via Benedicenti, alla Chiappa, luogo sempre molto frequentato visto che è storico capolinea della Linea 3 del servizio di trasporto pubblico. "In tanti mi hanno segnalato che le suddetta rotatoria riversa in degrado e abbandono e quindi non è un bel vedere anche perché ci sono le scuole a poche decine di metri. Interpello dunque l'assessore competente affinché possa porte rimedio al più presto nel ripristinare della rotatoria".