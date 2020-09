No allo spreco alimentare, Costa dona una tonnellata di cibo a Caritas

La Spezia - In occasione della Giornata Internazionale di Prevenzione allo Spreco Alimentare, Costa Crociere conferma il suo impegno nella lotta allo spreco donando una tonnellata di beni alimentari alla Caritas diocesana La Spezia-Sarzana-Brugnato.



La donazione comprende generi alimentari in eccesso, come burro, pesce essiccato, frutta secca, condimenti, yogurt, tè, bibite, provenienti da Costa Fascinosa, nave della compagnia italiana arrivata stamattina nel porto della Spezia. I beni alimentari sbarcati dalla nave verranno utilizzati dalla Caritas nella sua opera di assistenza alle persone più bisognose sul territorio spezzino. L’iniziativa ha visto la collaborazione e il contributo decisivo della Capitaneria di Porto, Sanità Marittima, Agenzia delle Dogane e della comunità marittima spezzina.



In questo modo la compagnia italiana ribadisce il suo impegno nella lotta allo spreco alimentare. Costa Crociere è stata infatti la prima compagnia a implementare un programma specifico di sostenibilità alimentare, chiamato 4GOODFOOD, che ha come obiettivo di ridurre gli sprechi alimentari del 50% a bordo delle sue navi. 4GOODFOOD è un programma integrato, a 360°, che va dalla revisione dei processi di preparazione dei piatti alla gestione delle eccedenze di cibo, attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento di ospiti, equipaggio e comunità locali. Parte integrante di 4GOODFOOD è la donazione delle eccedenze alimentari per fini sociali in diversi porti italiani e internazionali dove operano le navi Costa. Da luglio 2017, grazie all’applicazione della Legge 166/2016, oltre 180.000 porzioni dei pasti preparati a bordo e non serviti agli ospiti delle navi Costa sono state donate ad organizzazioni impegnate nell’assistenza a persone in difficoltà, grazie alla collaborazione con il network del Banco Alimentare in Italia e all’estero.



Le donazioni nei porti italiani sono proseguite anche durante il periodo di pausa delle navi per l’emergenza Covid-19, per un totale di oltre 50 tonnellate di genere alimentari, provenienti anche dalla flotta di AIDA Cruises, marchio italiano del Gruppo Costa. Alla Spezia, si tratta della seconda donazione effettuata alla Caritas da parte di Costa Crociere, dopo quella del 3 aprile di Costa Pacifica.



Costa Fascinosa è arrivata stamattina alla Spezia, proveniente da Santa Cruz de Tenerife, con a bordo solo i 154 membri d’equipaggio. La nave rimarrà nel porto ligure in vista della ripartenza delle sue crociere, prevista nella primavera del 2021, con itinerari di 12 giorni diretti a Capo Nord e di 9 giorni nel mar Baltico.