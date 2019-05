No al taglio delle pensioni, l'urlo anche dalla Spezia

I sindacati confederali preparano la protesta romana del 1° giugno. "L'unica misura messa in campo è stata quella del taglio della rivalutazione a cui si aggiungerà un corposo conguaglio che i pensionati dovranno restituire nei prossimi mesi".

La Spezia - Pensionati tartassati e un dato di fatto: quarantamila pensionati spezzini subiscono il blocco della rivalutazione. In un quadro generale all'interno del quale le famiglie si imporveriscono sempre di più. Sono 9 milioni i nuclei familiari con persone non autosufficienti a carico senza avere supporti adeguati. E' questa la base che porta al mese di iniziative di mobilitazione sul territorio per preparare la manifestazione nazionale Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, prevista a Roma il 1° giugno, contro il taglio delle pensioni. Lo hanno presentato questa mattina i segretari generali Carla Mastrantonio, Spi Cgil, Antonio Montani Fnp Cìsl e Marcello Notati, Uil Pensionati. Assemblee unitarie, volantinaggi nel principali mercati della provincia saranno le occasioni in cui i sindacati dei pensionati illustreranno le ragioni della mobilitazione. "Protestiamo contro la totale mancanza di attenzione nei nostri confronti da parte del governo - dicono Mastrantonio, Montani e Notavi - l'unica misura messa in campo è stata quella del taglio della rivalutazione partita dal 1° aprile e a cui si aggiungerà un corposo conguaglio che i pensionati dovranno restituire nei prossimi mesi. La tanto sbandierata pensione di cittadinanza invece finirà di riguardare un numero molto limitato di persone. Nulla è stato previsto sul fronte delle tasse, che i pensionati pagano in misura maggiore rispetto ai lavoratori dipendenti, e tanto meno sulla sanità, sull'assistenza e sulla non autosufficienza, che sono temi di straordinaria rilevanza per la vita delle persone anziane e delle loro famiglie e che necessiterebbero quindi di interventi e di risorse. "Il governo - concludono i segretaeri Spi, Fnp e Uilp - si è mostrato del tutto sordo alle rivendicazioni e alle necessità dei pensionati italiani, accusati addirittura di essere degli avari per aver osato protestare a fine dicembre contro il taglio della rivalutazione. La nostra mobilitazione è quindi necessaria e non più rinviabile."



Iniziative unitarie Spi/Cgil, Fnp/Cisl, Uilp/Uil



Lunedì 13 Maggio ore 10,30: CONF. STAMPA Presso Camera del Lavoro

Lunedì 13 Maggio ore 15: ASSEMBLEA UNITARIA Presso Sala Caran (La Chiappa)

Martedì 14 Maggio ore 15: ASSEMBLEA UNITARIA Presso Sala Barontini (Sarzana)

Martedì 21 Maggio ore 15: ASSEMBLEA UNITARIA Presso Centro Sociale Ceparana

Giovedì 23 Maggio ore 15: ASSEMBLEA UNITARIA Presso Università Popolare Via Reggio E.

Venerdì 24 Maggio ore 10: VOLANTINAGGIO Presso il Mercato di Viale Garibaldi

Martedì 28 Maggio ore 10: VOLANTINAGGIO Presso il Mercato di Via Prosperi

Martedì 28 Maggio ore 10: VOLANTINAGGIO Presso il Mercato di Ceparana

Mercoledì 29 Maggio ore 10: VOLANTINAGGIO Presso il Mercato di Arcola

Giovedì 30 Maggio ore 10: VOLANTINAGGIO Presso il Mercato di Sarzana

Sabato 1° Giugno: MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA (PIAZZA DEL POPOLO)