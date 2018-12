Niente 'porta a porta' per Capodanno e uffici Acam Acque a regime ridotto

La Spezia - Gli sportelli commerciali di Acam Acque e lo sportello per la distribuzione Kit Porta a Porta di Acam Ambiente di Via Picco, 18, nella giornata di Lunedì 31 Dicembre, rimarranno aperti con orario ridotto dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Si coglie l’occasione per ricordare che Servizio di Pronto Intervento Acqua sarà sempre disponibile, 24h su 24h, per le chiamate di emergenza al Numero Verde 800804083.



Acam Ambiente ricorda a tutti gli utenti dei Comuni serviti che nella giornata del 1^ gennaio 2019 non saranno effettuati i servizi di raccolta porta a porta, come riportato nei calendari consegnati. Si invitano pertanto gli utenti a non esporre i mastelli e i sacchi dei rifiuti la sera di lunedì 31 dicembre e ad osservare i giorni e gli orari di conferimento indicati nei calendari della raccolta domiciliare.