Niente fiera alla Madonna dell'Olmo, sì a visite e preghiera

La Spezia - La Messa festiva presieduta, a porte chiuse, dal vescovo Luigi Ernesto Palletti non viene celebrata stamani nella cattedrale di Cristo Re, bensì nel santuario mariano della Madonna dell’Olmo, in territorio di Fabiano Alto. L’orario è quello consueto, le 10.30, e la Messa viene trasmessa in diretta dalla televisione diocesana Tele Liguria Sud. Siamo nel cuore del mese mariano e il santuario dell’Olmo è da circa quattro secoli mèta ricorrente dei fedeli di tutto il Golfo spezzino. Proprio oggi, del resto, sarebbe stata celebrata la festa annuale. La Messa del vescovo, come sempre in questo periodo, viene celebrata a porte chiuse, presenti solo il diacono e alcuni ministranti. Nel pomeriggio di oggi, però, come rende noto il rettore monsignor Gian Luca Galantini, il santuario resta aperto per la visita e per la preghiera personale, nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale. Non sono previste altre celebrazioni né tanto meno i banchi gastronomici e la consueta fiera. Occorre dire che la devozione moderna alla Madonna dell’Olmo è legata sin dalle sue origini ad un’epidemia, quella di tifo del 1817, che colpì anche Spezia e il Golfo. Era estate, e molti fedeli pregavano, per questo, la Madonna della Costa, in quella che era allora una piccola cappella, poi eretta in santuario.