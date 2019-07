Niente Cena in bianco quest'estate, appuntamento al prossimo anno

La Spezia - "Era il 10 Luglio 2016 quando abbiamo dato inizio a questa meravigliosa festa: la cena in Bianco. Un'iniziativa per celebrare la città, affinché i cittadini possano appropriarsi del loro territorio e cenare in convivialità.

Ogni anno, organizzare questa serata è stata per noi una grande sfida.

Uniti, compatti, laboriosi, divertiti, creativi, stanchi ma felici di aver messo in moto un evento strepitoso.

Ogni anno è sempre un'emozione diversa e sempre più affascinante e ciò che ci appaga è la vostra presenza ed il vostro affetto. Nel frattempo le nuove normative sulla sicurezza degli eventi, le procedure da fare e i tanti aspetti da verificare, unitamente al trovare i fondi per coprire i costi dell'evento (assicurazione, piano per la sicurezza,stwart, varchi, foto, musica, decorazioni...) ci hanno portato con grande rammarico alla decisione di rinunciare all'edizione 2019. Ringraziamo di cuore le tantissime persone che, in questi mesi, ci hanno chiesto notizie e ci scusiamo se vi rispondiamo solo ora.... Ma fino all'ultimo abbiamo sperato di farcela! Ci tenevamo molto a ritrovarci tutti insieme a tavola sotto le stelle... in convivialità, ma non perdeteci di vista, organizzatevi più belli ed eleganti che mai per il prossimo anno!

Buona estate a tutti.

Un abbraccio grande".

E' questo il messaggio scritto sulla pagina Facebook Cena in bianco La Spezia a firma del Consorzio Spezia Vivi il Centro e dei membri dello staff Marina, Mariella, Claudia, Sara, Rossella, Andrea, Matteo, Marco, Paolo, Matteo, Raffaella, Marialaura, Betty Valentina, Davide, Cristiana, Rossella e Andrea.