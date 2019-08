Nido, Spezia sopra la media: c'è posto per il 32 per cento dei bambini

La Spezia - I numeri riportati dal Sole24Ore, relativi all'anno 2016/17, oggi sono ben cambiati. Il tema sono gli asili nido, e a fare la necessaria puntualizzazione è l'amministrazione comunale della Spezia con l'assessore ai servizi sociali Giulia Giorgi. Si parlava, in particolare, del rapporto tra bambini under 3 e posti disponibili nei nidi: ebbene, i dati di riferimento facevano capo all’anno scolastico 2016/2017 e riportavano per la nostra provincia un dato di riferimento del 12.3% inferiore al 24% di media nazionale e bene al di sotto del 33% richiesto a livello europeo.



"Fortunatamente come Comune della Spezia - spiega Giorgi - siamo in continua crescita e in continuo investimento sui servizi 0-3 anni a favore sia della crescita educativa dei bambini sia per l’aiuto verso le famiglie spezzine con supporti dedicati al welfare-familiare. Ecco quali sono i dati che dimostrano meglio il nostro impegno: nel 2017 abbiamo toccato il 29,7% di copertura nei servizi 0-3 anni e ben il 32,47% nel 2018. Dunque, nell’ultimo anno di riferimento, ci siamo avvicinati parecchio alla copertura richiesta dall’Europa che invita i Paesi membri ad avere lo spazio di almeno 1/3 della popolazione di riferimento". Numeri, va detto, comunali, mentre il ragionamento del quotidiano era su base provinciale.



"Oggi - continua l'assessore - la sfera dei servizi 0-3 anni comprende i nidi comunali, le Sezioni Primavera autorizzate dall’USR Liguria e i nidi privati che, come Distretto Socio-sanitario 18, monitoriamo costantemente sia come qualità che come rispetto dei parametri richiesti a livello regionale.

Ovviamente la riduzione, in soli due anni di mandato, delle tariffe di tutti i servizi educativi comunali ed anche, nello specifico di quelli 0-3, del 23% hanno portato sicuramente molte più famiglie ad avvicinarsi a questi servizi esattamente come la misura regionale “Voucher Nido”, adottata anche dal nostro Comune, per aiutare le famiglie in difficoltà e le mamme impegnate in percorsi lavorativi. Ad oggi, rispetto a quando ci siamo insediati, una famiglia con un ISEE medio di 17.000€ risparmia quasi 800€ all’anno sui nidi d’infanzia".



"I servizi 0-3 - conclude la giovane esponente dell'amministrazione Peracchini - sono fondamentali per ogni società visto soprattutto i sempre più crescenti bisogni delle famiglie italiane di avere un appoggio e un aiuto. Per questo ogni Comune dovrebbe rimboccarsi le maniche e cercare il più possibile di investire risorse nell’ampliamento di nidi e sezioni primavera ma soprattutto cercare di supportare le famiglie nell’accedervi. Come Comune della Spezia siamo sulla strada giusta e per questo devo ringraziare sempre tutte le insegnanti, le educatrici e tutti gli uffici comunali e distrettuali che si occupano di queste tematiche".