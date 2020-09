Nidi privati stoppati, presidio sotto il Comune

La Spezia - Titolari e personale dei nidi privati del comune della Spezia in presidio stamani sotto Palazzo civico, con l'auspicio di incontrare rappresentanti dell'amministrazione. "Sabato sera alle 20.40 siamo stati informati che anche i nidi privati oggi non avrebbero potuto aprire - lamentano -, noi che lavoriamo già da giugno con i centri estivi, senza alcun problema, e in questi mesi abbiamo affrontato gli oneri per tutti gli accorgimenti necessari a operare in sicurezza, abbiamo effettuato i test sierologici, lavoriamo nel totale rispetto dei protocolli ". Una quindicina in tutto le attività, oltre cento le famiglie - che già hanno pagato la retta mensile settembrina - toccate dal disagio dello stop al servizio dopo che questo era regolarmente ripartito a inizio mese. Una delegazione dei titolari alle 9.30 è stata ricevuta dal responsible di Servizi educativi.