Nessuna muraglia tra Golfo e Cina, Zhuhai scopre La Spezia

Due giorni spezzina per la delegazione arrivata dal capoluogo della provincia del Guangdong.

La Spezia - Ieri una delegazione della città cinese di Zhuhai, capoluogo della provincia del Guangdong, è arrivata in visita istituzionale alla Spezia, per restare due giorni. Ad accogliere i delegati, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Civico, c’erano il Sindaco Pierluigi Peracchini e l’Assessore alla Cultura, Turismo, Cooperazione Internazionale e Gemellaggi Paolo Asti,



Cinque in tutto i membri della delegazione, che hanno voluto così ricambiare la missione in Cina nel giugno scorso del Sindaco Peracchini e dell’Assessore Asti, in visita nelle due città di Zhuahi e Nanning: Guan Yingyan, Vice direttore generale del comitato permanente del Congresso del popolo di Zhuhai; Gao Ping, Direttore dell'Istruzione, Scienza, Cultura, Salute, Affari esteri, Affari cinesi d'oltremare, Commissione affari religiosi del Comitato permanente del Congresso del popolo; Qiu Weiqing, Vice Consulente dell’Ufficio Affari Esteri; Guo Hongcai, Presidente della Scuola Professionale “First Vocational School”; Xiao Shiting, Interprete presso l’Ufficio Affari Esteri.



Molto fitta l’agenda di visite ed incontri in calendario nella giornata di ieri, con numerose tappe: Comune, Alberghiero Casini, Contship, Cooperativa Mitilicoltori Santa Teresa, Castello, Camera di commercio, CAMeC (con tanto di inaugurazione della mostra di Lindsay Kemp) e Museo Lia.



Da rimarcare la firma di un accordo di scambio culturale tra l’Istituto Alberghiero “Casini” e la Scuola Professionale della città cinese, al fine di istituire un gemellaggio tra Istituti scolastici in grado di fornire ad insegnanti e studenti maggiori opportunità di contatto fra la cultura cinese e quella occidentale. In base al principio della partecipazione volontaria, le Scuole si invieranno reciprocamente un numero di studenti maggiorenni (da 2 a 5) nel mese di novembre dell’anno scolastico 2018/2019, accompagnati da 1-2 docenti alla volta. In programma ci sono corsi giornalieri, comprensivi di attività ricreative, culturali e di lingua, finalizzati a comprendere la cultura culinaria delle ristorazioni cinese ed italiana, oltreché delle culture orientale ed occidentale. A firmare l’accordo, che avrà validità annuale, sono stati Guo Honcai, in rappresentanza della “Firs Vocational School” di Zhuahi, e il Dirigente Scolastico del “Casini” Margherita Gesu.



Un ulteriore, importante accordo di alternanza scuola/lavoro è stato sottoscritto dal “Casini” con l’imprenditore spezzino Mattia Pinza, che vive in Cina da 13 anni e lavora nel settore dell’importazione di prodotti dell’enogastronomia italiana. Cinque studenti del “Casini” a novembre saranno a Zhuahi per lo scambio con l’Istituto professionale omologo della città, mettendo poi alla prova le conoscenze acquisite tramite il work experience nel campo della distribuzione dei prodotti e dei rapporti con la clientela, seguiti da Pinza.