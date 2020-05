Nessun paziente Covid è più in terapia intensiva

La Spezia - I casi positività a Covid-19 in provincia della Spezia sono 104, sette meno di ieri. Il calo prosegue e anzi apparentemente accelera, tanto che presto l'ASL5 potrà dichiarare di avere meno di cento pazienti affetti da coronavirus nel proprio territorio di competenza. Gli ospedalizzati sono 26, tre meno di ieri e nessuno di questi si trova in terapia intensiva. E' la prima volta che succede da quando è iniziata la pandemia. In regime di sorveglianza attiva rimangono 143 soggetti, sei meno del giorno precedente.

Numeri in calo in tutta la Liguria. I test totali fatti sono 98.835, di cui 2.157 nelle ultime 24 ore, e hanno portato a scoprire 3.467 attualmente positivi (-151). La provincia più colpita è Genova con 2.392 positivi, seguita da Savona (566) e Imperia (403). Sono 219 i liguri ospedalizzati a causa del virus, in decrescita di 23 unità rispetto a ieri. Il totale dei guariti è di 4.684 persone (+183). I decessi totali sono 1.436 (+7). Alla Spezia non si registrano vittime nelle ultime 24 ore.