Nelle vie dello shopping, il camper della Polizia contro la violenza di genere

La Spezia - Nel pomeriggio di ieri è partita da piazza Mentana della Spezia la Campagna Nazionale “Questo non è amore”. Nonostante le pessime condizioni climatiche, il camper della Polizia di Stato, ma soprattutto il gazebo, si sono animati sin da subito. Testimonial del 2019 le atlete della squadra femminile dello Spezia Calcio che, con la loro presenza, hanno voluto dare piena adesione al progetto, condividendo l’importanza del rispetto: valore base su cui si può costruire una nuova cultura, rispetto delle regole oltre che dell’avversario, come fanno in campo ogni giorno. Accanto alle ragazze, numerose addette allo stewarding che abitualmente vediamo allo stadio "Alberto Picco".



Al gazebo si sono avvicendati, oltre agli specialisti di settore della Polizia di Stato – Divisione Anticrimine, Squadra Mobile e poliziotti di quartiere, l’equipe multidisciplinare composta dalla presidente dell’Associazione La casa delle Donne nonché neopresidente della Consulta Provinciale Femminile insieme con altre rappresentanti della Casa delle

Donne, da rappresentanti dell’U.D.I. oltre che del Centro Antiviolenza Irene del Comune della Spezia. In ultimo, a sorpresa, i poliziotti hanno avuto il piacere di incontrare l’attrice Teresa Mannino, impegnata con la sua nuova rappresentazione proprio al Teatro Civico. Anche lei ha voluto testimoniare piena adesione alla Campagna e ha ritirato con interesse il nuovo opuscolo del Servizio Centrale Anticrimine dal titolo “Questo non è amore”, ricco di dati, storie vissute e strumenti per prevenire e contrastare la violenza di genere.