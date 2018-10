Nelle Coop liguri torna "Dona la spesa". Un sostegno a chi è in difficoltà

La Spezia - Sabato 13 settembre, in tutti i punti vendita di Coop Liguria, ci sarà un nuovo appuntamento con ‘Dona la spesa’, la raccolta di generi alimentari promossa da Coop Liguria in collaborazione con una cinquantina di associazioni del territorio, i cui volontari saranno presenti nei negozi assieme ai Soci Coop volontari per informare Soci e clienti e per raccogliere i prodotti, destinati al sostegno di progetti del territorio.



Come aiutare.Coop Liguria in una nota scrive: “Con la rete di volontariato e le istituzioni locali, si impegna la nostra comunità. Partecipa anche tu, acquista prodotti alimentari e per l'igiene e consegnali ai volontari in negozio”. Ecco cosa serve: olio, tonno e legumi in scatola, farina, zucchero biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso alimenti per l'infanzia prodotti a lunga conservazione, pannolini per bambini prodotti per l'infanzia, l'igiene della persona e per l'igiene della casa.