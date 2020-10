Nel weekend raccolta ingombranti a Isola e Biassa

La Spezia - Nuova settimana di pulizia straordinaria nei quartieri e per quel che concerne il lavaggio dei portici cittadini. Il calendario, messo a punto dall’assessorato al Ciclo dei rifiuti, rientra nei provvedimenti attuativi enunciati dall’amministrazione Peracchini nelle linee di mandato.



Sabato 3 settembre l’intervento di pulizia straordinaria interesserà il quartiere di MAROLA - ACQUASANTA



Ecco il calendario settimanale relativo alla pulizia dei portici.



Sabato 3: via Veneto lato mare, da piazza Europa a via Dalmazia; viale Italia dal numero civico 3 al numero civico 37 (lato monte)



Lunedì 5: piazza Europa quindi Prefettura, Comune, Uffici delle Entrate, Cattedrale



Martedì 6: piazza Brin (portici limitrofi); via Parma (comprensorio Cgil)



Mercoledì 7: via Chiodo (lato monte); via Chiodo (lato mare) da piazza Verdi ai Giardini Storici



Giovedì 8: via Veneto lato monte da piazza Europa a via Redipuglia; piazzale del Marinaio



Venerdì 9: piazza Beverini ambo i lati





Infine, il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) svolto da Acam Ambiente S.p.A. si svolgerà:





Sabato 3 ottobre: via Marconi c/o Chiesa Isola (ore 7.30 – 12)



Domenica 4 ottobre: via Filzi incrocio via Delle Polle (ore 7.30 – 12)





Inoltre, è attivo lo spazzamento meccanizzato e combinato che dal 5 al 9 ottobre 2020 interesserà le seguenti vie: via Buonviaggio, via Fontevivo, via Lunigiana, via Bragarina, via Delle Grazie, via Liguria, via Michele Rossi, Salita del Mattone, via Della Lizza, via Delle Cave, via Nuova Lizza, via Sant’Andrea, via Umberto Maddalena, via Fieschi lato monte, via Di Coderone, via Filzi, via Melara e via Vladilocchi.