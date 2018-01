Nel nome di Don Milani e di Gino Patroni

In arrivo intitolazioni al priore di Barbiana e all'umorista spezzino.

La Spezia - Una scuola intitolata a don Milani e una piazza dedicata a Gino Patroni. Lo ha deciso l'amministrazione comunale spezzina, che in questo modo intende omaggiare due figure uniche. Toccherà all'Istituto comprensivo statale 1 della Spezia portare il nome del priore di Barbiana morto nel 1967 a soli 44 anni al termine di una breve ma intensa vita intrisa di una fede rivoluzionaria e spesso non compresa e osteggiata dalle gerarchie ecclesiastiche e in chiaro conflitto con le convenzioni sociali e con il concetto di autorità. Il prelato finì anche alla sbarra per apologia di reato avendo difeso l'obiezione di coscienza.



"Classe di ferro arrugginita alla svelta, mezzo geometra (per studi abbandonati), maestro elementare intero, con sette anni di liceo classico (impiegato in segreteria),già prigioniero in Germania, liberato dai francesi di Ledere e subito rifatto prigioniero per il coup de pòignard fascista del 1940, poi travet statale, giornalista professionista, depresso endogeno e indigeno (siccome vive alla Spezia, base navale e banale), abita di preferenza al reparto neuro ma sovente si ricovera a domicilio". Così si definiva Gino Patroni, giornalista, scrittore e umorista nato a Montemarcello nel 1920 e morto a Spezia nel 1992. A Patroni, celebrato lo scorso novembre con l'evento 'Ci vediamo al Peola', sarà intitolata la piazza collocata tra Viale Amendola e Via Colombo, antistante Via Sapri. "Con i suoi sferzanti aforismi ed epigrammi attacca di sovente la banalità del mondo e dell'uomo comune di cui comunque non rinnega di essere parte integrante. Ha descritto spesso con sarcasmo la sua amata città, scontrosa al tempo stesso genuina e concreta come i suoi cittadini", si legge nella delibera con cui la giunta Peracchini ha dato l'ok all'intitolazione.