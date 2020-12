Nel mese delle festività soste gratuite in centro e nella prima periferia nei pomeriggi di giovedì

La Spezia - Oltre all'accordo con EuropaPark per consentire la sosta gratuita pomeridiana nelle giornate di venerdì, sabato e domenica sino al prossimo 31 marzo con l'intento di aiutare il commercio cittadino non soltanto nelle festività di Natale (ecco come funzionerà il Comune della Spezia, per favorire più agili spostamenti veicolari in città, ha stabilito che dal 1° dicembre fino al 6 gennaio 2021 tutti i giovedì dalle 16 alle 20 all’interno del quadrilatero che comprende Viale Aldo Ferrari (da rotatoria 2 giugno a via Fiume) - Via Fiume (da Ponte Scorza a rotatoria Saint Bon) - Via XX settembre (da Saint Bon a Via Veneto) - Via Vittorio Veneto (da Via XX Settembre a Via Crispi) - Via Crispi (da Via Veneto al braccio adducente a Via Valdellora 1-39) - Via Re di Puglia (da Via Crispi a Via Veneto) - Via Vittorio Veneto (da Via Redipuglia a P.zza Dante) - Piazza Dante - Viale Italia (da Piazza Dante a Viale Amendola) - Viale Amendola (da viale Italia a rotatoria 2 Giugno) - Viale Italia (da P.zza Dante a P.zza Concordia) - Corso Nazionale - Via del Canaletto (da P.zza Concordia a Via Sarzana) - Via Sarzana (da via Del Canaletto a largo Marcantone), si potrà sostare in tutte le aree adibite a parcheggio a tariffazione, comprese le zone a rotazione, in deroga al pagamento. A decorrere dall’ 8 dicembre e fino al 6 gennaio 2021 gli spazi interessati da lavori di scavo e di occupazione suolo pubblico per aree di cantiere, dovranno essere adeguatamente ripristinati e resi disponibili alla pubblica circolazione. Si tratta di misure studiate per non congestionare la città e agevolare gli spostamenti soprattutto nel periodo natalizio dove il traffico veicolare e pedonale aumenta notevolmente e garantire, così, la massima fruibilità delle strade, degli spazi di sosta e degli spazi a disposizione dei pedoni.