Nel fine settimana appuntamento con il raduno dei Bersaglieri

La Spezia - Il 14 e 15 settembre 2019 si terrà alla Spezia il raduno regionale bersaglieri. Un evento organizzato dall’Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione della SPEZIA con il patrocinio del Comune della Spezia e realizzato in occasione del 25° Anniversario della posa del Monumento al Bersagliere e del 149° Anniversario della Breccia di Porta Pia .

Di seguito il programma della due giorni:



SABATO 14

ore 17:00 A spasso con i Bersaglieri per le Vie del Centro con la Fanfara A.N.B. di Scandiano (RE) ore 21:00 Ritrovo radunisti e fanfara in Piazza Saint Bon e partenza sfi lamento fi no a Piazza Mentana, attraverso Via del Prione.

ore 21:30 Concerto in Piazza Mentana della Fanfara A.N.B. di Scandiano (RE) a seguire Fanfara in libertà



DOMENICA 15

ore 09:00 Piazza Brin Sveglia con le fanfare di Scandiano (RE) e Montopoli (PI) e Ammassamento partecipanti

ore 09:30 Santa Messa nel Santuario di N.S. della Salute, officiata da S.E. il Vescovo Diocesano Mons. Luigi Ernesto Palletti

ore 10:20 Alzabandiera e a seguire sfilerà un corteo composto da Associazioni d’arma, fanfare, radunisti mezzi militari storici della Buffalo (percorso sfi lata: Corso Cavour, Piazza Cavour, Corso Cavour, Via Chiodo, Via Tommaseo, Viale Mazzini)

ore 12:00 Deposizione e benedizione Corona al Monumento al Bersagliere e Marinai.



La manifestazione è resa possibile grazie al supporto della Marina Militare e alla collaborazione dell’Aeronautica Militare di Base a Cadimare, Anfass, associazione 92^ divisione Buffalo, Prospezia, Prospezia Ciassa Brin Ance, Rotary Club La Spezia, Tarros, vini DOC di Luni Ottavio Lambruschi e Gruppo Amici Don Bosco.