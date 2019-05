Nel 2015 un cargo stava per centrare la Torre Scola in uscita dal porto

L’aneddoto raccontato dal comandante della Capitaneria di Porto Massimo Seno.

La Spezia - Quanto è delicato il lavoro compiuto ogni giorno dalla Capitaneria di porto della Spezia? Più di quanto forse molti pensano. Un esempio viene dall’aneddoto raccontato dal capitano di vascello Massimo Seno, comandante della CP della Spezia, in occasione del convegno organizzato oggi in porto da Atena. Nel 2015 un cargo in uscita dal porto dalla diga foranea ha letteralmente sfiorato la Torre Scola, fortificazione seicentesca dal grande valore storico e affettivo per ogni spezzino.



Un forte che sorge in mezzo al mare, che un erronea scelta di rotta per abbandonare il Golfo dei Poeti aveva messo di fronte alla prua di una grande nave da trasporto. Sono stati gli addetti della Capitaneria ad avvertire in tempo reale il comandate del cargo fuori rotta del potenziale pericolo, dopo aver osservato tramite il VTS (il radar che si vede in azione sul Molo Italia) del potenziale pericolo. “Course 126!”, si ascolta nell’audio di quella concitata sera. Appena in tempo per evitare la collisione. Un disastro ambientale e una potenziale tragedia sfiorata.



Andrea Bonatti



(immagine di archivio)