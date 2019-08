Navette sospese ad agosto, scoppia la polemica

La Spezia - In prossimità dei parcheggi di interscambio della città è apparso in questi giorni un cartello con cui il servizio di navetta, da e per il centro città, viene sospeso sino al prossimo 2 settembre. Sull’argomento si fa sentire con una nota di protesta la Confartigianato spezzina che si chiede meravigliata il perché di una decisione che rischia di penalizzare tutti: residenti, operatori, dipendenti e i tanti turisti ospiti nelle strutture del centro cittadino. “Non siamo più la città nella quale si organizzavano iniziative del tipo “aperti per ferie”, - sottolineano da Confartigianato - per elencare i pochi esercizi aperti che garantivano servizi primari ai pochi residenti rimasti in città e dove poteva avere un senso sospendere un servizio come quello rappresentato dalle ‘navette’ per il centro. Oggi per fortuna, ad agosto più che mai, siamo una città viva, colorata, piena di giovani, turisti e residenti che spesso preferiscono rimanere in città e rinviano le ferie, dove i negozi ed i locali lavorano a pieno regime, i dipendenti tutti al lavoro, le strutture ricettive registrano il tutto esaurito e dove diventa essenziale un servizio in grado di agevolare la mobilità delle persone”.



"La decisione appare ancora più incomprensibile - continua la nota - se consideriamo che lo scorso 21 maggio, in una riunione tenutasi in Comune della Spezia con l’assessore Paolo Asti ed i vertici di Atc, alla quale erano presenti i rappresentanti delle associazioni, per Confartigianato Antonella Simone e Roberto Cozzani, lo stesso presidente della società di trasporto assicurava che “…funzionerà anche ad agosto la navetta che da ‘Piazzale d’Armi’ e ‘parcheggio Mega Cine’ conduce in centro città…” oltre a garantire informazioni a bordo dei mezzi e alle fermate in più lingue, e presentare le altre migliorie previste da atc per la mobilità in città. Confartigianato, fiduciosa nella sensibilità più volte dimostrata dall’amministrazione nel risolvere problemi urgenti e non rinviabili come quello sopra evidenziato, e nell’intenzione dei vertici Atc di mantenere gli impegni assunti al tavolo di lavoro tenuto in Comune lo scorso 21 maggio, confida in un pronto rispristino del servizio ad oggi soppresso.