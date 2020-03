Nave Vulcano e quell'incendio che priva di otto posti in Rianimazione

La Spezia - L'incendio in cantiere che ha rallentato la consegna di Nave Vulcano alla Marina Militare pesa oltremodo in questo momento di emergenza sanitaria nazionale. Di tutte le unità previste nella Legge Navale, la nave di supporto logistico in costruzione al Muggiano è quella che da progetto contiene l'area sanitaria più avanzata. Niente a che vedere con il traghetto GNV Splendid da ieri operativo a Genova e con funzione di accogliere per la post degenza dei “clinicamente guariti” dopo l'infezione da SARS-Cov-2. Il Vulcano conterrà un ospedale da campo attrezzato con sale chirurgiche, radiologia e analisi, gabinetto dentistico e ovviamente un certo numero di postazioni di terapia intensiva.

Per la precisione 8 letti, divisi in due distinte sale. Postazioni che oggi sarebbero state preziosissime per affrontare la situazione sia in ottica locale (tra Sant'Andrea e San Bartolomeo i posti totali sono di base 19) che come sollievo per i nosocomi lombardi ed emiliani ormai saturi. L'incidente del luglio 2018 ha però fatto perdere in pratica un anno sulla tabella di marcia e la nave sarà consegnata alla Marina Militare solo tra qualche mese.



Allo stesso modo Nave Trieste, anch'essa in costruzione al Muggiano, è pensata con 28 posti per ricoverati gravi che possono diventare molti di più ospitando dei moduli container installati sul ponte di volo. Di base sono 6 i posti in terapia intensiva più altri tre in rianimazione, più zona triage da 10 posti. Qui però bisognerà attendere il 2022 per vedere l'unità entrare in linea. Delle altre navi della Marina Militare che operano alla Spezia, le FREMM nascono invece con una concezione combat: all'interno è presente un ambulatorio chirurgico, un ambulatorio di medicina di base e due locali per degenza con letti a castello. Lo stesso i pattugliatori d'altura, ancora non entrati in servizio, non sarebbero stati di grande aiuto.

Rimane dunque Nave Cavour, in questo momento a Taranto dove sta ultimando un lungo ciclo di lavori per prepararla ad ospitare i caccia F-35 acquistate dalle forze armate. La portaerei è dotata di un'area “intensivo – chirurgica” dove sono collocate la terapia intensiva, la rianimazione, la sala per il trattamento degli ustionati, due sale operatorie e gli annessi servizi. I posti in terapia intensiva sono 8 più quattro in rianimazione per un totale di 32 letti. Se l'emergenza dovesse continuare e l'epidemia diventare ricorsiva, ipotesi presa in considerazione dal mondo scientifico, non è escluso che la nave ammiraglia sia chiamata in causa alla Spezia o altrove.



Andrea Bonatti