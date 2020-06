Nave Vespucci navigherà tutta l'estate sul mare di casa

La Spezia - Doveva essere l'anno del giro del mondo, della lunghissima navigazione in giro per il mondo. Sarà invece la stagione del tributo all'Italia e agli italiani per Nave Vespucci, che presto lascerà Livorno con i suoi cadetti per la campagna d'addestramento estiva. Rivoluzionata a causa della pandemia, sarà presentata alla presenza del capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone. Poi la nave a vela lascerà l’ormeggio con rotta verso il mare aperto al comando del capitano di vascello Gianfranco Bacchi.

La partenza dal porto avverrà dopo aver terminato le operazioni di imbarco dei 106 allievi della 1ª classe del ruolo normale (compresi due allievi stranieri), nel rispetto dei protocolli sanitari per garantire la massima sicurezza a protezione dei nostri equipaggi e per limitare la diffusione del Covid 19.

La nave non sarà aperta al pubblico durante le soste in porto, sarà tuttavia visibile in ogni possibile occasione di passaggio ravvicinato nei luoghi di particolare interesse della costa italiana. Una vista comune per gli spezzini, che vivono al fianco della maestosa imbarcazione per nove mesi all'anno? Forse, ma è impossibile non fermarsi ad ammirarla anche conoscendola a memoria. La campagna d’istruzione 2020 si concluderà a Taranto il prossimo 22 agosto.