Nave Vespucci è a Livorno, poi Napoli e infine la Barcolana

Finita la campagna d'istruzione 2018.

La Spezia - Oggi il Capo di stato maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, porterà il saluto agli equipaggi delle navi scuola della Marina Militare che giungeranno nel porto di Livorno per la sosta conclusiva delle campagne d’Istruzione 2018. Quest’anno nave Vespucci, Palinuro, De La Penne, Caroly, Corsaro II e Orsa Maggiore hanno svolto le campagne d’Istruzione estive navigando in una vasta area geografica compresa tra Oceano Atlantico, Mediterraneo, Mar Nero e mari del Nord Europa, navigando per un totale di quasi 40mila miglia.



Nave Vespucci, da tutti definita come "la nave più bella del mondo", ha portato la bandiera dell’Unicef in mari mai toccati e raggiungendo un altro traguardo della sua storia lunga 87 anni: l’attraversamento, per la prima volta, del Circolo Polare Artico, visitando inoltre alcuni porti in Islanda, Francia, Spagna, Portogallo e Regno Unito. Al termine della sosta a Livorno salperà in direzione Napoli per partecipare alla Naples Shipping Week, evento dedicato allo shipping internazionale a cui contribuiranno relatori di grande prestigio provenienti dal mondo imprenditoriale, scientifico ed accademico, e successivamente raggiungerà Trieste per prendere parte alla 50° edizione della Barcolana.