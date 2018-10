Nave Vespucci a Trieste per partecipare alla Barcolana

La Spezia - Nave scuola Amerigo Vespucci da lunedì 8 ottobre sarà in porto a Trieste e affiancherà lo stand informativo della Marina Militare durante tutta la settimana dedicata alla Barcolana, la regata internazionale che si svolge tradizionalmente nel golfo di Trieste, arrivata quest'anno alla 50ª edizione. Ripartita da Napoli, dove ha preso parte alla Naples Shipping Week 2018, nave Vespucci rimarrà nel capoluogo giuliano fino al 15 ottobre e potrà essere visitata dalla cittadinanza, partecipando attivamente alla manifestazione velica e ospitando a bordo diversi eventi.



Venerdì 12 ottobre sarà una giornata ricca di avvenimenti a bordo: si comincerà con la presentazione della manifestazione "Vienna sul lago", grande evento di solidarietà e cultura. L'evento si articola in diverse attività quali conferenze, concerti promozionali e benefici e visite a luoghi culturali, terminando in una originale serata di gala presso la "Venaria Real"e alla quale partecipano i giovani Allievi dell'Accademia Navale. Seguirà la presentazione del calendario della Marina Militare 2019 (edito dalla Rodorigo Editore) dal titolo "Palombari ed Incursori nella Marina", che mostra immagini eccezionali e uniche scattate dal fotografo Massimo Sestini.



Sempre il 12 ottobre l'Università degli Studi di Trieste e l'Associazione Elettrotecnica Italiana, sezione Friuli Venezia Giulia, svolgeranno un workshop sul tema "Navigare dal Blue al Green – studio e tecnologia per una navigazione sostenibile", mentre l'ammiraglio Romano Sauro, nipote della medaglia d'oro al valor militare Nazario Sauro, presenterà il progetto "Sauro 100 – un viaggio in barca a vela e 100 porti per 100 anni di storia".



Ma sarà lo sport velico a far da padrone negli appuntamenti che scandiranno la settimana di sosta della nave a Trieste con l'uscita in mare il giorno 11 a bordo del Vespucci con gli atleti e le promesse del settore giovanile, insieme ai volontari della società velica di Barcola e Grignano e la presentazione della Settimana Velica Internazionale 2019 organizzata dall'Accademia Navale e Città di Livorno, prevista nella mattina del 13 ottobre, alla quale parteciperà l'ammiraglio Pierpaolo Ribuffo comandante dell'Accademia Navale.