Nave Martinengo è a casa dopo cinque mesi in mare

La fremm è stata dislocata nell'Oceano Indiano per arginare il fenomeno della pirateria e per addestrare i colleghi di alcuni paesi africani.

La Spezia - Ha fatto rientro questa mattina alla Spezia dopo cinque intensi mesi di partecipazione all'operazione Atalanta, La fremm "Federico Martinengo", partita da Taranto lo scorso 6 agosto, ha attraversato per la prima volta il Canale di Suez, lo stretto di Bab Al Mandeb e quello di Hormuz, percorrendo oltre 30mila miglia e 3mila ore di moto, per dare continuità all'operazione ntipirateria dell'Unione Europea. Durante il suo impegno nell'Oceano Indiano, l'unità ha visitato i porti di Gibuti, Mombasa (Kenya), Maputo (Mozambico), Port Victoria (Seychelles), Manama (Bahrein), Doha (Qatar) e Salalah (Oman), dove l'equipaggio ha condotto diverse attività di Local Maritime Capacity Building (LMCB), addestrando oltre 200 militari appartenenti alle forze di sicurezza dei paesi visitati (Marina militare, Guardia costiera, Maritime police unit/Anti narcotics bureau, Air Force), con lo scopo di trasmettere loro le conoscenze necessarie per operare in autonomia nel contrasto alle attività illecite, tra le quali la pirateria.



Sono state condotte anche attività di cooperazione civile in alcuni paesi africani, fornendo supporto nel soddisfare le esigenze primarie della popolazione civile meno agiata. Sempre nell'ambito del CiMiC, sono stati distribuiti generi alimentari agli equipaggi delle 67 imbarcazioni che sono state approcciate nelle acque somale, quale gesto di vicinanza e supporto della comunità locale per promuovere la presenza delle unità di Eunavfor.

Infine sono state condotte attività addestrative e di cooperazione con diverse forze marittime internazionali che operano in area quali la Marina Reale omanita, le forze aeree e di polizia marittima delle Seychelles e le forze navali del Qatar. In particolare nave Martinengo è stata la prima unità straniera a collaborare con la base navale della Marina cinese a Gibuti.