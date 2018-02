Nave Margottini lascia il Canale di Suez ed entra nel Mar Rosso

La Spezia - In sei giorni ha varcato prima il passo a levante del porto della Spezia e poi il Canale di Suez, lasciando il Mediterraneo. Partita il 20 febbraio scorso dall'arsenale di Cavour, Nave Margottini ha lasciato nelle scorse ore le acque territoriali egiziane entrando nel Mar Rosso, dove ha incontrato i pattugliatori del Decimo gruppo navale costiero, contributo nazionale alla multinational force & observers, per una breve interazione e scambio di materiali.

La fremm, prima di dirigere verso Suez, ha effettuato una sosta a Souda, nell'isola di Creta, per testare ed accrescere le conoscenze dell'equipaggio in materia di maritime interdiction operations mediante lo svolgimento di attività presso l'apposito centro di eccellenza della NATO. Durante il transito per Creta, la nave ha ricevuto la visita del comandante in capo della squadra navale della Marina Militare, l'ammiraglio di squadra Donato Marzano, che ha salutato gli uomini e le donne dell'equipaggio prima dell'inizio della lunga permanenza fuori sede.



Nei prossimi mesi la fregata Margottini sarà impegnata in una campagna navale in Oceano Indiano, in Mar Arabico e nell'adiacente golfo. Al termine della campagna, nel mese di aprile, prenderà parte all'Operazione europea antipirateria Atalanta in qualità di nave sede del comandante della forza. La dislocazione della fremm italiana oltre a garantire la presenza e sorveglianza per la salvaguardia delle linee di traffico marittimo di interesse nazionale, rientra nelle attività che la Marina Militare conduce con nazioni alleate e amiche nel settore della cooperazione multinazionale e del dialogo tra i Paesi. Al contempo questa attività permette di garantire una qualificata presenza in Paesi esteri con cui l'Italia intrattiene importanti rapporti politico-diplomatici, economici e di attività di cooperazione militare.