Nave Magnaghi saluta Spezia e fa rotta verso la Sardegna

La Spezia - È iniziata la campagna idro-oceanografica 2020 di nave Ammiraglio Magnaghi, che ha salutato La Spezia per prendere il largo e raggiungere le acque della Sardegna. Nave Ammiraglio Magnaghi svolge sin dal 1975, anno della sua consegna, una costante e fondamentale attività di mappatura del fondale marino e monitoraggio dei mari, necessari a garantire la sicurezza della navigazione.



L'unità sarà impegnata fino ad agosto nelle acque della Sardegna e della Sicilia. La prima fase della campagna la vedrà impegnata nell'area nord-orientale della Sardegna, più precisamente, nel Golfo degli Aranci e nel Golfo di Congianus. L'attività è particolarmente importante in quanto, grazie ai rilievi che verranno effettuati dal personale specialista di bordo, consentirà l'aggiornamento della Carta 322 – Golfo di Olbia e degli Aranci, Isole di Tavolara e Molara – e della Carta 323 – Golfo di Congianus e Passo delle Bisce.



I dati acquisiti a Olbia, dopo essere stati valorizzati e validati nella centrale operativa di bordo, attraverso l'impiego delle strumentazioni tecnico-scientifiche in dotazione a nave Ammiraglio Magnaghi, verranno inviati all'Istituto Idrografico della Marina, che provvederà all'aggiornamento della cartografia nautica in vigore a tutela dei naviganti.