Nave Galatea salpa per studiare il Mar Ligure fino a novembre

La Spezia - Con la partenza della nave idrografica Galatea ieri mattina dalla base della Spezia, è iniziata la campagna Idro-oceanografica 2020 della Marina Militare, attività che impegnerà le unità navali idro-oceanografiche in supporto alle esigenze tecnico-scientifiche dell'Istituto Idrografico della Marina e altri enti di ricerca nazionali.

Da giugno a novembre, infatti, le unità appartenenti al Comando della squadriglia navi idrografiche e esperienze effettueranno rilievi che permetteranno l’aggiornamento della cartografia ufficiale dello Stato, a garanzia della sicurezza della navigazione, e condurranno rilievi oceanografici mirati ad incrementare la conoscenza dell’ambiente marino. Un complesso di ricerche che ogni anno impegna circa 200 militari specializzati in idro-oceanografia, imbarcati sulle unità idrografiche, che per portare a termine le loro missioni hanno a disposizione strumentazione all'avanguardia.



Quattro le unità impegnate. Nave Galatea, condurrà il progetto oceanografico di monitoraggio del Mar Ligure SWIM-LIG20 . L’attività coinvolge oltre all’Istituto idrografico della Marina Militare anche importanti enti di ricerca nazionali e internazionali. -Nave Leonardo condurrà un’attività di scandagliamento dell’arcipelago Toscano, effettuando rilievi idrografici presso le isole di Palmaiola, Montecristo e Pianosa. Nave Aretusa condurrà rilievi nel Mar Adriatico, in particolare nel porto di Brindisi e lungo il litorale di Ancona e di Ravenna. Nave Ammiraglio Magnaghi effettuerà rilievi in Sardegna, nell’area di Olbia e del Golfo degli Aranci.