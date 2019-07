Nave Cabrini, un mezzo ad alta tecnologia per gli incursori

La Spezia - Gli incursori della Marina militare da oggi possono contare su Nave Cabrini, unità polifunzionale ad altissima velocità consegnata in mattinata alla Spezia, ad allestimento ultimato, al corpo d'elite di stanza al Varignano. Gioiello ad alta tecnologia nato dalla forgia dell'azienda sarzanese Intermarine, varata lo scorso anno a Messina, è un versatile e moderno mezzo navale in grado di fornire supporto alle operazioni delle forze speciali della Marina militare sia nella fase di addestramento, sia nella conduzione delle azioni vere e proprie. Nave Cabrini concorrerà al controllo dei traffici marittimi – e al contrasto di quelli illeciti -, alla sicurezza e all’evacuazione in aree di crisi. La Cabrini è lunga 44 metri e larga 8 e mezzo. Può raggiungere una velocità massima di oltre trenta nodi. Il sistema di combattimento è formato da due mitragliatrici e da una mitragliera. A chi è intitolato il mezzo? Naturalmente non al bell'Antonio di Spagna '82, pluriscudettato in maglia Juve, ma all'ammiraglio Angelo Cabrini (1917-1987), noto per aver preso parte nel 1941 al forzamento del porto inglese di Suda (Creta), operazione comandata dallo spezzino Luigi Faggioni che si concluse con l'affondamento dell'incrociatore York, due morti britannici e il danneggiamento fatale di una petroliera da parte delle forze italiane appannaggio della guerra nazifascista.



Presente stamani il presidente della Regione Giovanni Toti, che su Facebook ha parlato di “capacità industriale, logistica, crociere e turismo. Tutto quello che rende grande il Paese in uno scatto. Questa è la Liguria che stiamo costruendo e l’Italia che vogliamo far tornare a crescere”, accompagnando il post con un selfie con tanto di cappellino della Cabrini. “Consegnata da Intermarine l’unità navale per incursori Cabrini alla Marina Militare – ha osservato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -. Da eccellenza a eccellenza: un grande esempio navale di tecnologia e innovazione dell’industria della provincia spezzina per una grande forza armata. Buon vento!”.