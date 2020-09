Navarretta nominata nella Corte Costituzionale, le congratulazioni del sindaco

La Spezia - In merito alla nomina del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella della professoressa Emanuela Navarretta come nuovo membro della Corte Costituzionale, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Congratulazioni alla professoressa Emanuela Navarretta, nuovo membro della Corte Costituzionale. Tutta la Città deve essere orgogliosa che un membro della propria Comunità ricopra una carica così importante per lo Stato italiano.

Apprezzata accademica e grande professionista che si è distinta in città, e oramai da anni spezzina di adozione, la professoressa Navarretta rappresenta la parte migliore della nostra Comunità e sono sicuro che saprà distinguersi nel suo nuovo prestigioso incarico. A lei rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per lo svolgimento di un ruolo così delicato ed importante.”