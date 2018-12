Natale speciale in Piazza Brin nel segno della solidarietà

La Spezia - Si è conclusa con grande successo l'edizione 2018 della festa Natalizia per la ricerca medica contro le malattie rare , organizzata in Piazza Brin dai volontari della Fondazione Telethon e da quelli del Comitato Quartiere Umberto I, uniti dal binomio socialità e solidarietà. Dalle 15 alle 19 la Piazza è stata animata da bancarelle, musica, intrattenimenti canori e acrobatici a cura delle associazioni Labule' e Galleggiante, dei ragazzi della scuola Alfieri di via Napoli e dal gruppo musicale i Despesa. All'evento aperto dai saluti di Mara Biso referente per La Spezia di Telethon, del presidente del Comitato Quartiere Umberto I Jacopo Schiffini e del presidente del consiglio comunale Giulio Guerri, hanno partecipato tantissimi cittadini, fra cui numerose le famiglie con i bambini, che hanno potuto divertirsi grazie alle molteplici attrazioni che hanno vivacizzato la Piazza.

"Il Comitato - si legge in una nota - coglie l'occasione per ringraziare la Polisportiva Montisola, l’architetto Andrea Schiffini, l’amica Mirta Citillo con i suoi banchetti e tutti i commercianti del quartiere per il sostegno offerto, in particolare: Pasticceria Silvana, panificio Stampetta, Mr. Molini, il Melograno, Manila, Guidotti e Lettieri".