Natale in arrivo, quattro date extra per il mercatino di Viale Garibaldi

La Spezia - Sono state definite le date di svolgimento dei mercatini natalizi in Viale Garibaldi. Si tratta della seconda, della terza e della quarta domenica di dicembre con l'aggiunta del giorno della vigilia. Gli ambulanti che hanno presentato la domanda di partecipazione, che sono di fatto gli stessi che si trovano in Viale Garibaldi ogni venerdì, saranno quindi presenti nei giorni 8, 15, 22 e 24 dicembre per ravvivare ulteriormente i fine settimana del centro cittadino in vista delle festività.



Le imprese non titolari di posteggio che hanno aderito alla proposta dell'amministrazione comunale sono ben 83 e quindi sembra certa la grande presenza di banchi e di categorie merceologiche. Meno afflusso è previsto per la giornata del 24 dicembre, poiché, trattandosi di un martedì, molti commercianti saranno già impegnati con il mercato del martedì di Via Prosperi.