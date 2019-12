Natale è alle porte, dove farete shopping?

La Spezia - Mancano dodici giorni a Natale e siccome le tradizioni, che siate credenti o no, vengono rispettate, ai preparativi casalinghi si aggiunge una lunghissima lista di regali. E i metodi per acquistare sono tanti si va dal classico appuntamento in centro città, nei centri commerciali o come vuole l'era del digitale gli acquisti si fanno anche via web. Città della Spezia tasta il polso degli spezzini, per capire quale sarà il trend di queste feste: argomento peraltro di piena attualità con tante polemiche fra le diverse tipologie di commercianti e il concorrente cibernetico. Tu dove acquisterai prevalentemente i tuoi regali di Natale? E le opzioni di risposta sono tre. La prima è quella classica, gli acquisti si fanno nei negozi in città che al momento sta andando per la maggiore, la seconda invece esclude l'ipotesi e si concentra sui centri commerciali. La terza opzione è rappresentata dagli acquisti online.

