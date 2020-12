Natale (Pd): "Fine quarantena e tamponi, serve chiarezza per chi si negativizza e vuol tornare al lavoro"

La Spezia - Il consigliere regionale Davide Natale ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo Pd-Articolo 1, sulle assenze per Covid. Il consigliere ha ricordato che chi è stato contagiato, per rientrare al lavoro, deve essere negativo all’esame del tampone ma che, per uscire dalla quarantena, se sono trascorse tre settimane dal primo tampone positivo (l’ultima delle quali senza sintomi) non sono necessari test. "Può verificarsi il caso, dunque, di chi non ha fatto alcun tampone ma, finita la quarantena, non ha più titolo per restare a casa, ma non può rientrare al lavoro perché sprovvisto di tampone e deve fare a proprie spese il test per verificare se è diventato negativo". Il consigliere spezzino ha chiesto di risolvere i problema e l’assessore alle politiche attive del lavoro Gianni Berrino ha sottolineato che non esiste ancora a livello nazionale una normativa nazionale che coordini la materia ed eviti disparità di trattamento far le Regioni e ha aggiunto: "Siamo in attesa di chiarimenti da parte del legislatore nazionale", rilevando che le competenze sono ministeriali e non regionali.