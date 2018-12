Natale, Agata incontra i rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e delle scuole

La Spezia - Si è svolto nella mattinata di sabato 22 dicembre, nella sala consiliare del Comune di Levanto, in Piazza Cavour, il tradizionale incontro tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti le istituzioni, le associazioni, le scuole e le forze dell’ordine presenti sul territorio levantese .

Nell’accogliere gli ospiti, il sindaco, Ilario Agata, ha ringraziato tutti per l’attività svolta nei rispettivi settori della società civile.

In particolare, il primo cittadino si è soffermato sulla crescita che la cittadina rivierasca sta avendo nel settore della cultura, con i recenti riconoscimenti ricevuti dal Comune per la promozione della lettura, le numerose iniziative letterarie che si sono svolte nel corso dell’anno e, più in generale, le attività didattiche e formative dei giovani che ruotano attorno alle istituzioni scolastiche.