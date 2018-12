Nasce alla Spezia un punto di riferimento per storia e memoria

In Via Valle si potranno ritrovare le Associazioni dei partigiani e degli ex deportati, l’ISR e le Associazioni che si occupano della memoria dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica.

La Spezia - Sabato 15 dicembre alle ore 10 si terrà la presentazione di “Memoria in rete Centro studi” con sede in Via Valle negli spazi dell’ex Informagiovani. Parteciperà Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia. Proprio grazie alla Sua sensibilità, il Centro assegnato in comodato d’uso dell'istituto spezzino per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea ha come scopo principale quello di poter costruire in futuro uno spazio della Memoria – sul modello di altre città italiane ed europee – dove si potranno ritrovare le Associazioni dei partigiani e degli ex deportati, l’ISR e le Associazioni che si occupano della memoria dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica. La sede di Via Valle costituisce il primo elemento di uno spazio dedicato ad attività culturali, espositive, di ricerca, formazione e dibattiti su temi legati ai valori di democrazia e libertà per i quali la città della Spezia e tutta la sua provincia hanno combattuto.

Tra gli obiettivi realizzabili nell’immediato la proposizione dell’insegnamento della storia contemporanea, la riflessione sul nesso storia-memoria, nonché il dibattito sull’uso pubblico della storia.

Scuola e didattica saranno l’elemento cardine delle strategie e dell’attività del Centro. La trasmissione della cultura storica e, in particolare, l’insegnamento della contemporaneità sono base indispensabile per la formazione dei cittadini ed elemento irrinunciabile per orientarsi nel presente. Accanto alla raccolta di documenti, epistolari, dichiarazioni, testimonianze anche relative al periodo di maggior crescita della città e della provincia in formato digitale, un’attività espositiva e un’offerta di pacchetti tematici nell’elaborazione di un calendario della memoria che veda nuove proposte e nuovi sguardi sul passato.