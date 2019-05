Nasce alla Spezia la sezione del Sindacato italiano lavoratori finanzieri

La Spezia - Nella giornata di ieri si è formalmente costituito alla Spezia il Comitato locale del Silf, Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri, dando così inizio al dislocamento territoriale del neonato sindacato anche in Liguria.

Si tratta di una vera e propria conquista per la tutela e la salvaguardia dei diritti sindacali degli uomini in divisa, resa possibile a seguito della storica sentenza della Corte Costituzionale dell’aprile 2018, che ha sancito l’incostituzionalità della norma che fino a quel momento privava i lavoratori con le stellette delle libertà sindacali garantite alle altre categorie.

In rappresentanza degli oltre 80 appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza iscritti al sindacato delle fiamme gialle è stato eletto come Coordinatore Provinciale Alessandro Maini, con il compito di essere un riferimento per tutti i finanzieri in servizio in città e provincia, fino al primo congresso sindacale previsto nel 2020.