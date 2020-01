Nasce a Spezia 'Rescue Water Runner', la barca per il soccorso alluvionale ideata dai vigili del fuoco

La Spezia - L'attenzione verso il rischio idrogeologico rappresenta una costante nella formazione dei Vigili del Fuoco. In Liguria, la morfologia del territorio ma soprattutto la storia, hanno contribuito a creare una particolare sensibilità verso l'argomento a cui gli uomini del C.R.A. (Contrasto Rischio Acquatico Vvf) hanno risposto con il progetto RWR (Rescue Water Runner), la nuova imbarcazione per il soccorso alluvionale ideata e sviluppata proprio dai vigili liguri. La verifica del progetto è arrivata, finalmente alla fine del suo iter con la visita di verifica del Primo Dirigente, Ing. Pietro Raschillà, direttore dell' area Contrasto Rischio Acquatico e Servizio Nautico e Sommozzatori. Con lui per la supervisione della giornata di test il Direttore Regionale della Liguria, Ing. Manzella ed i Comandanti provinciali, Ing Bruni per il comando di La Spezia e Ing Daidone Calogero per Massa.



La nuova imbarcazione "RWR modello Spezia", è stata ideata e sviluppata dagli uomini del Comando di La Spezia: un lavoro sviluppato in tre anni di prove, studio ed addestramenti che si sono conclusi proprio con la verifica dell'ing Raschillà attraverso una prova tecnica volta ad individuare i limiti operativi dell' RWR. Una delle peculiarità della barca è quella di non aver bisogno di una zona di varo ed alaggio tradizionale, per cui è stata calata con tecniche di fune, da un altezza di 4 metri e varata con semplicità. In acqua le prove sono state molte, da quelle di ribaltamento a quelle di traino, ai recuperi attraverso la prua abbattibile, altra caratteristica fondamentale.



Ma il punto di forza dell' RWR è la manovra denominata "Piloti": la barca che è dotata di un motore da lavoro, che garantisce una forte spinta, può letteralmente puntare la prua contro un ostacolo (manovra che fanno i piloti portuali in caso di mare mosso) e rendersi solidale con l'ostacolo stesso. In questo modo l'RWR si trasforma in una piattaforma di lavoro , sulla quale si può addirittura montare una scala per potere accedere ad altezze ragguardevoli. Nella solita giornata è stato presentato un automezzo studiato dal C.R.A. della Direzione Regionale Liguria, dedicato alla logistica degli operatori impegnati in zona alluvionale. Un vivo ringraziamento alla ditta Metalcost s.r.l. che ha dato piena disponibilità d'uso dei propri bacini per l'intera giornata addestrativa.