Museo Navale grande protagonista, per cinque giorni sarà gratuito

La Spezia - Il Museo Tecnico Navale della Spezia parteciperà attivamente alle celebrazioni per centocinquantesimo anniversario della inaugurazione dell'Arsenale Militare Marittimo. II 9 ottobre ospiterà la presentazione del francobollo celebrativo e relativo annullo filatelico. A seguire sarà presentato rinnovato percorso museale, dedicato allo stretto connubio fra Arsenale, Città della Spezia e Museo stesso. Per l'occasione, tra l'altro, saranno allestite due specifiche aree espositive dedicate, rispettivamente, a una raccolta di documenti d'epoca che ripercorrono le origini dell'Arsenale, e a modelli e cimeli di navi e sommergibili costruiti e varati nello stabilimento. Sabato 12 ottobre verranno proposte un'iniziativa radioamatoriale di scambio di messaggi "criptati" presso la Sala Marconi - significativa tappa del nuovo Percorso museale - e la sesta edizione dell'evento "Enigma Reloaded".



Percorso museale predisposto per le celebrazioni del 150esimo si propone di evidenziare e valorizzare, trai tanti cimeli esposti, quelli collegati all'Arsenale e alla sua attività nel corso di questo lungo lasso di tempo. Ciò a rimarcare come il Museo stesso sia oggi la realtà che conosciamo proprio per l'esistenza dell'Arsenale e in diretta conseguenza della presenza della Marina in questo territorio. Il visitatore sarà quindi indirizzato alla scoperta di particolari "elementi" del Percorso, vissuto come un "viaggio" alla ricerca del successivo cimelio su cui il Museo "accende" i riflettori.

"Enigma Reloaded" è un'attività di carattere internazionale, di elevato valore culturale, nata presso il Museo Tecnico Navale dalla collaborazione con l'Associazione "Rover Joe" di Fidenza, con lo scopo di promuovere Io studio della storia e della tecnica crittografica di tutti i tempi, con riferimento particolare alle comunicazioni radiotelegrafiche militari segrete. Per l'interagiornata del 12 ottobre sarà esposto un esemplare della macchina cifrante tedesca "Enigma", di cui verrà data dimostrazione pratica del funzionamento. Contemporaneamente il gruppo di radioamatori "International Wireless Studies", dalla propria stazione radio, scambierà messaggi "criptati" con corrispondenti da tutto il mondo. In considerazione dell'importanza diquesto storico anniversario e dell'ampia offerta culturale delle manifestazioni in programma, nellegiornate da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre il Museo Tecnico Navale sarà visitabile con ingresso gratuito.