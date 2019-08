Muscoli sostenibili, stabulatore aperto e una giornata a pulire i fondali

La Spezia - Le prime sentinelle per la salvaguardia del mare sono coloro i quali ogni giorno vi lavorano. E alla Spezia i mitilicoltori scendono in campo con una serie di iniziative, annunciate questa mattina a bordo di Goletta Verde. La prima idea è quella di aprire le porte degli impianti di Santa Teresa al pubblico ed entro due anni chiudere il ciclo per abbattere il consumo di materiali usa e getta per l'imballaggio dei prodotti.

Ad illustrarli sono stati Federico Pinza dei mitilicoltori spezzini e Paolo Varrella, anch'egli mitilicoltore e segretario di Legambiente La Spezia.

"L'apertura degli impianti - ha spiegato Pinza - è sorta in accordo con il comandante della Capitaneria di Porto Seno. Ne abbiamo parlato ed entro i primi di ottobre apriremo il centro di depurazione a tutta la cittadinanza. Offriremo anche delle degustazioni alle quali si aggiunge un progetto ambizioso: mostrare l'attenzione della mitilicoltura nei confronti dell'ambiente e organizzare una giornata di recupero delle retine andate perdute nella mareggiata del 29 ottobre scorso".



Non basta una sola giornata per capire un impegno di questo calibro. Ed è a questo punto che si inserisce un altro progetto con l'introduzione di retine biodegradabili e la sostituzione di imballaggi compatibili studiati assieme all'Università di Siena che a bordo di Goletta era rappresentata da Matteo Baini del Dipartimento scienze fisiche, della terra e dell'ambiente.

"Abbiamo studiato con attenzione prodotti che non creino nessun disagio all'ecostistema marino - ha detto - perché non possiamo introdurre sostante, che siano comunque naturali, ma che potrebbero comprometterlo. Siamo arrivati così all'isolamento di circa cinque polimeri. Il processo è stato condotto assieme a privati e potrebbe rappresentare una svolta in tutto il ciclo produttivo. La sperimentazione, comunque, prosegue".

"E' un tema che in questo periodo sta suscitando molto interesse - ha aggiunto Pinza - . Sarà un percorso lungo e tortuoso. Da settembre cominceremo ad adottare una linea di confezionamento completamente compostabile e le retine dei punti vendita saranno sostituite. Questo vale anche per il nastro di confezionamento che sarà plastico, riciclabile al 100 per cento. E' un percorso che parte adesso ed è un tema legato a tutte le marinerie italiane: sia per gli allevamenti in mare che per il confezionamento a terra. Il materiale è composto per l'80 per cento da amido di mais (Cds ne aveva già parlato qui, ndr) e piano piano il confezionamento 'bio' sarà completo nel giro di un paio d'anni".



A supporto di tutte le buone politiche in difesa del mare, per la Capitaneria di Porto ha preso parola il comandante di corvetta Luigi Vincenti. "Il nostro ruolo è sì quello di disincentivare ogni comportamento illecito ma anche quello di sostenere tutto ciò che aiuta a sostenere tutte le iniziative in difesa del mare. La Spezia sta giocando una partita importante, basti pensare a tutte le iniziative 'plastic free' condotte sino ad oggi".