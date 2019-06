Muscoli e focaccia ritornano alla Morin. Ci saranno anche le fotografie del concorso nazionale

La Spezia - I muscolai spezzini tornano al passato: per due mesi saranno presenti in Passeggiata Morin insieme all'Associazione dei panificatori spezzini e il Birrificio del golfo con gli stand gastronomici che tanto successo avevano avuto negli anni precedenti. Dal 22 giugno al 18 agosto sarà dunque possibile fare aperitivi o cene con i muscoli spezzini in tutte le salse: sulla focaccia, alla marinara, con gli spaghetti... Ad accompagnare la proposta food ci saranno le birre artigianali del birrificio cittadino, ma anche i vini della Cantina Lunae di Paolo Bosoni, oltre a quelli di altri produttori ancora da definire.



L'estate 2019 si caratterizzerà quindi per il ritorno del Festival della focaccia e dei muscoli spezzini, con una novità: la presenza delle quindici fotografie finaliste del concorso fotografico nazionale lanciato dalla Cooperativa mitilicoltori spezzini (leggi qui). La data ultima per partecipare all'iniziativa è il 15 giugno e dopo pochi giorni la giuria sceglierà le foto migliori che saranno esposte in formato gigante lungo la Morin. I visitatori potranno esprimere le loro preferenze per decretare il vincitore della sezione popolare del premio (mentre la giuria sceglierà il suo vincitore in maniera autonoma) e ci sarà anche la possibilità di visualizzare tutte le fotografie che saranno state iscritte al concorso su uno schermo collocato nei pressi dello stand gastronomico.