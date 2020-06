Muscoli e focaccia, ritorna l'ormai tradizionale appuntamento in Passeggiata Morin

La Spezia - Mentre c'è chi si sta adoperando per provare a rendere possibile l'installazione di alcune postazioni dei bar e locali in Passeggiata Morin, intanto il Consorzio produttori spezzini ritorna in riva al mare con i prodotti tipici del territorio, con muscoli e focaccia che la faranno ancora una volta da padroni.

Sino al 5 luglio, infatti, si svolgerà sulla Morin il 17° Festival dei prodotti spezzini, su un'area demaniale marittima di 86 metri quadrati nella zona antistante l’Assonautica compresa tra i giardini e le palme.



Il consorzio ha ottenuto l'ok dall'Autorità di sistema portuale e il nulla osta dal Comune della Spezia per il posizionamento di due gazebo attrezzati arredati con cucina, frigoriferi, banconi e quant’altro necessario alla preparazione e somministrazione di alimenti, bevande e prodotti tipici del territorio, con area accessoria per la posa di tavoli e sedie, e un gazebo per attività culturali.